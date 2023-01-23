『ペット用自動給水器 水飲み器 猫 犬 ペット用品 水飲み器 2.5L 循環式 USB電源 水皿 ねこ いぬ ネコ イヌ 飲み水 熱中症対策 洗浄可能【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 18時 34分に出品され03月28日 18時 34分に終了予定です。即決価格は7,786円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ペット用の自動給水器。



2.5Lの大容量がうれしい



ネコちゃんもよろこんで水を飲んでくれるかも





【サイズについて】

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