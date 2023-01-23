『風水太極八卦盤/ブラックオニキス /直径65ｍｍ/ 開運グッズ 風水グッズ 八卦鏡 お守り 金運アップ 風水家相改善 厄除け 厄払い 魔除け 波動 開【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 22時 30分に出品され03月12日 22時 30分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

商品名：風水太極八卦盤 ・サイズ：最大直径約65ｍｍ 厚さ約7ｍｍ ・重量：約50g ・製造：日本 ・材質：ブラックオニキス（合成石）・図面：彫刻機械彫り 金色色付け

様々な凶作用を速やかに反射・消滅・吸収し、邪気を良氣にし、家相・風水を改善し良運をもたらす八卦盤。風水太極八卦盤は強力な厄除け、吉作用を持つ太極図、先天八卦、九星図、二十四山方位を強い邪気払い・魔除けの力を持つパワーストーンであるブラックオニキスに彫刻した開運インテリアです。

ご自宅、オフィスに置いて風水・家相の改善、パワースポット化に。開運・金運グッズとして。お守りとして。宿泊先の厄払いに。風水の形殺(形?)封じに。



【商品説明】





【商品詳細】

ブランド：のぞみや

商品名：風水太極八卦盤/ブラックオニキス /直径65ｍｍ/ 開運グッズ 風水グッズ 八卦鏡 お守り 金運アップ 風水家相改善 厄除け 厄払い 魔除け 波動 開運浄化インテリア パワーストーン 置物 オブジェ 玄関 自



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