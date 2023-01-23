『低温スターリング エンジンモーター スチームヒート 教育モデルおもちゃ スターリングエンジン 低温 蒸気エンジン 知育玩具 物理実験 模型D【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 13時 26分に出品され04月06日 13時 26分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
低温スターリング エンジンモーター スチームヒート 教育モデルおもちゃ スターリングエンジン 低温 蒸気エンジン 知育玩具 物理実験 模型D
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.90 cm
横幅 : 12.70 cm
奥行 : 17.70 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7785円
464 入札履歴
終了
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