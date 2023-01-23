『スピード 競泳水着 FLEX Σχ Junior Openback Kneeskin フレックスシグマカイジュニアオープンバックニースキン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 17時 49分に出品され03月05日 17時 49分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スピード 競泳水着 FLEX Σχ Junior Openback Kneeskin フレックスシグマカイジュニアオープンバックニースキン
【商品説明】
・エコ／ストレッチ／撥水
・毎日泳ぐスイマーのためのジュニアオープンバックニースキン
・競泳水着／FINA認証
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 1.00 cm
奥行 : 1.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7785円
535 入札履歴
終了
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