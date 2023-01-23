『GEX アクアラック スチールスタンド45cm 2段台 組立式水槽台 45cm水槽用【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 05時 19分に出品され04月25日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 GEX アクアラック スチールスタンド45cm 2段台 組立式水槽台 45cm水槽用



本体サイズ(幅X奥行X高さ):50.5×31.5×69.0cm

本体重量:5100.0g

原産国:中華人民共和国

上部フィルター(デュアルクリーンフリー)をセットした状態で下段にも水槽を置ける。

床との設置面をフラットに設計しているので、設置場所への負担が少ない。

カテゴリ ペット用品、生き物

その他ペット用品、生き物 タグ GEX

アクアラック

スチールスタンド45cm

2段台

組立式水槽台

45cm水槽用