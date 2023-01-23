『Naturehike 公式 高R値 エアーマット R5.8/ 3.5 アウトドア -20°C使用可能 厚手7cm 超軽量 コンパクト キャン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 08時 15分に出品され03月25日 08時 15分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Naturehike 公式 高R値 エアーマット R5.8/ 3.5 アウトドア -20C使用可能 厚手7cm 超軽量 コンパクト キャン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 20.70 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。