『Naturehike 公式 高R値 エアーマット R5.8/ 3.5 アウトドア -20°C使用可能 厚手7cm 超軽量 コンパクト キャン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 08時 15分に出品され03月25日 08時 15分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Naturehike 公式 高R値 エアーマット R5.8/ 3.5 アウトドア -20C使用可能 厚手7cm 超軽量 コンパクト キャン
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 20.70 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7785円
37 入札履歴
終了
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