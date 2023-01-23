『デサントゴルフ ポーチ シンプル ファスナー Ｄカン ラウンドバッグ ゴルフ DQCVJA41 WH00(ホワイト)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 12時 03分に出品され03月27日 12時 03分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサントゴルフ ポーチ シンプル ファスナー Ｄカン ラウンドバッグ ゴルフ DQCVJA41 WH00(ホワイト)



【商品説明】

・2023年モデル

・メーカー品番:DQCVJA41

・中国製

・合成皮革(PU加工)

・留め具の種類: ボタン

・約27×17.5×11(cm)



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 1.00 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。