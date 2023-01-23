『ヒュンメル サッカー・フットサル コート HAT2048 メンズ マジェスティー×ラズベリー 日本 SS-(日本サイズXS相当)【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 09時 27分に出品され04月17日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヒュンメル サッカー・フットサル コート HAT2048 メンズ マジェスティー×ラズベリー 日本 SS-(日本サイズXS相当)



【商品説明】

・サイズレンジ:SS、S、M、L、O

・メイン素材: ポリエステル

・対象 メンズ

・素材構成: セミブライトニット・シレーニット・スクエアメッシュ/ポリエステル100%



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 26.80 cm

奥行 : 42.20 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。