『ニュートロ ナチュラルチョイス フィッシュ&ポテト 全犬種用 成犬用 6kg Nutro ドッグフード 犬用 犬 いぬ【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 18時 12分に出品され03月03日 18時 12分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】



フィッシュは、DHAなどのオメガ3脂肪酸を豊富に含む良質な自然素材です。プロテイン シリーズのフィッシュ＆ポテト製品は、高品質なフィッシュ（すり身）を第一主原料に使用し、抜群のおいしさを実現しました。



・原材料(アレルギー表記含む)

フィッシュ（すり身）*2、フィッシュミール、乾燥ポテト、レンズマメ、ヒヨコマメ、サツマイモ、キャノーラオイル*1、ポテトでん粉、ひまわり油*1*3、ビートパルプ*4、ポテトタンパク、タンパク加水分解物、ビタミン類（A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸）、ミネラル類（カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅）、アミノ酸類（メチオニン）*1 ミックストコフェロールで保存*2 オメガ3脂肪酸源、*3 リノール酸源、*4 食物繊維源



・賞味期限

仕入れ元の規定により半年以上期限の残った商品のみ出荷致します



・生産国/加工国

アメリカ



・保存方法

別途パッケージに記載



・内容量

6kg



・メーカー名

マースジャパンリミテッド