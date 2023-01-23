『ジュン (JUN) プラチナソイル スーパーパウダー ブラック 8リットル (ケース販売)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 20時 30分に出品され04月03日 20時 30分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジュン (JUN) プラチナソイル スーパーパウダー ブラック 8リットル (ケース販売)



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :28×9×45cm

・本体重量:7kg



【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 31.10 cm

奥行 : 42.40 cm

重量 : 21.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。