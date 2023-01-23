『綿混 お昼寝 敷布団 75×128 綿100％生地 お昼寝マット お昼寝しきふとん日本製 3069 ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 02時 55分に出品され04月08日 02時 55分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

綿混 お昼寝 敷布団 75×128 綿100％生地 お昼寝マット お昼寝しきふとん日本製 3069 ホワイト



【商品説明】

・詰め物: 綿80% ポリエステル20% （ 中綿量 1.3kg ） 側生地: 綿100% ( ジータ?C加工 ) ※ 表示サイズは、縫い上がりサイズです。 製品サイズは、厚み分小さく感じられます。

・【サイズ】 75×128cm （ 縫い上がりサイズ許容範囲±2cm ）

・日本製

・製品重量: 約1.5kg



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 70.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。