『SUNLUTO レディース リュック 防水 防盗 大容量 バックパック 独立PCポケット A4 15.6インチPC収納 スーツケースに固定可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 39分に出品され03月30日 05時 39分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SUNLUTO レディース リュック 防水 防盗 大容量 バックパック 独立PCポケット A4 15.6インチPC収納 スーツケースに固定可
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7785円
379 入札履歴
終了
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