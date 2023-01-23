『アム デ マス AirPodsPro用のケース 栃木レザー 本革 日本製 カラビナ イヤフォンケース ハンドメイド AP-018 グリーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 02時 38分に出品され03月22日 02時 38分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アム デ マス AirPodsPro用のケース 栃木レザー 本革 日本製 カラビナ イヤフォンケース ハンドメイド AP-018 グリーン
【商品説明】
・【カラー】ランプブラック・オリエンタルブルー・カタランブラウン・マジョリカオレンジ・シグナルレッド・ブライトキャメル・アルパイングリーン ※ モニター環境により色目が若干異なる場合がございます。
・【素材】牛革／栃木レザー 【サイズ】82×82 (mm) 18.3g ※ ハンドメイド製造の為、仕上がりに若干のムラがある場合がございます。※「AirPodsPro 用のケース カバー」ケース カバーは「Apple」が製造または販売するものではありません。
・こだわりの音楽は、ケーブルに縛られず自由に楽しみたい。そんな気持ちに共感し、AirPodsProを持ち運ぶのにピッタリな専用ケースを開発。
・カラビナタイ
【サイズ】
高さ : 3.70 cm
横幅 : 9.80 cm
奥行 : 9.80 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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457 入札履歴
終了
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