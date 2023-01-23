『バリアート ブンゴセカン 鳥の絵 ハイビスカス 赤 W63×H33cm バリ絵画 額縁 花鳥風月 インテリア バリ雑貨【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 17時 59分に出品され04月01日 17時 59分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
現地画家さんによる、ハンドメイドの絵画。
2羽の鳥と赤いハイビスカスを描いたバリアートです。木彫り彫刻の木枠付き
サイズ： 額 W63×H33cm
絵 W50×H20cm
壁掛け用紐付き
【仕上がりについて】
ハンドメイドならではの素朴さや、若干の寸法誤差がございます。
天然木を使用している商品は、経年変化（多少の反りやひび割れ等）が現われる場合がございます。ご了承下さい。
”バリ島製品の味わい”としてご理解の上、ご注文くださいませ。”
撮影時状況やご覧いただくブラウザによっても、商品現物と掲載画像の色合いが異なる場合がございますのでご了承ください。
【本州送料無料】
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落札価格7784円
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終了
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