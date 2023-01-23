『不思議の国のアリス3点セット 85225 コスプレ 衣装【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 09時 29分に出品され03月18日 09時 29分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セット内容

ドレス、チョーカー、ヘッドバンド



世界中で大人気 Leg Avenue レッグアヴェニュー正規品





↓↓参考サイズ↓↓（※メーカー表記の目安です。）



S↓↓



バスト81-86cm



ウエスト58-63cm



ヒップ86-91cm



US4-6号



カップサイズA/B







M↓↓



バスト86-91cm



ウエスト63-69cm



ヒップ91-97cm



US8-10号



カップサイズB/C





L↓↓



バスト91-97cm



ウエスト74-79cm



ヒップ101-107cm



US12-14号



カップサイズC











※お取り寄せの場合、海外から輸入品のためお届けまで1-3週間かかります。



※イメージ画像にはシューズやウィッグ、小物など、商品に含まれていないものがございますので、セット内容をご確認の上ご購入くださいませ。



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