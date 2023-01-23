『不思議の国のアリス3点セット 85225 コスプレ 衣装【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 09時 29分に出品され03月18日 09時 29分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容
ドレス、チョーカー、ヘッドバンド
世界中で大人気 Leg Avenue レッグアヴェニュー正規品
↓↓参考サイズ↓↓（※メーカー表記の目安です。）
S↓↓
バスト81-86cm
ウエスト58-63cm
ヒップ86-91cm
US4-6号
カップサイズA/B
M↓↓
バスト86-91cm
ウエスト63-69cm
ヒップ91-97cm
US8-10号
カップサイズB/C
L↓↓
バスト91-97cm
ウエスト74-79cm
ヒップ101-107cm
US12-14号
カップサイズC
※お取り寄せの場合、海外から輸入品のためお届けまで1-3週間かかります。
※イメージ画像にはシューズやウィッグ、小物など、商品に含まれていないものがございますので、セット内容をご確認の上ご購入くださいませ。
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落札価格7784円
281 入札履歴
終了
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