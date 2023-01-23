『オーダーメイド 黒執事 コスプレ衣装 グレル・サトクリフ コスプレ衣装AB005F/代引不可【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 44分に出品され03月22日 12時 44分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ セット内容 ]
コート/シャツ/ベスト/ズボン/蝶ネクタイ/手袋
「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」
[ カラー ]
写真をご参考ください。
[ 素材 ]
制服ポリエステルなど
[ サイズ ]
女性：XS/S/M/L/XL/サイズ指定
男性：S/M/L/XL/サイズ指定
※ご注意：詳しいサイズや注意点につきましては 【商品情報・詳細】 を必ずご確認ください。
[ 送料 ]
1点 1800 円
2点目から1点毎に 500 円加算
(沖縄・北海道・離島は除く)
オーダーメイド 黒執事 コスプレ衣装 グレル・サトクリフ コスプレ衣装AB005F
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落札価格7784円
49 入札履歴
終了
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