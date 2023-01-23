『国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Sabbat X12Ultra Black (ブラック) ワイヤレス(Qi)充電対応 Bluetooth5【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 37分に出品され03月17日 19時 37分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Sabbat X12Ultra Black (ブラック) ワイヤレス(Qi)充電対応 Bluetooth5