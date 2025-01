メビウス 2001年宇宙の旅 ディスカバリー号 XD-1 1/350スケール プラモデル MOE2001-8【2025年の人気アイテム】

商品情報

2001: A SPACE ODYSSEY and all related characters And elements (C) & TM TEC. (s17)

組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。

1/350スケール未塗装プラスチック組み立てキット

完成時サイズ:全長約43cm

SF映画の傑作「2001年宇宙の旅」に登場する宇宙船ディスカバリー号を再現