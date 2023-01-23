『ブラウン 電動バリカン 水洗い可 HC5030【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月12日 09時 27分に出品され05月12日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ブラウン 電動バリカン 水洗い可 HC5030



【商品説明】

・サイズ:約幅45×奥行48×高さ185mm

・セット内容・付属品:本体、トリミングアタッチメント(ショート・ロング×各1個)、シェーバーオイル、クリーニングブラシ

・原産国:中国

・電源:本体AC/100-240V



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 13.70 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。