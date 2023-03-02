『ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 プライムサーフT・W 27-425・W 釣り竿【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 16分に出品され03月14日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ロッド(釣り竿)タイプ:スピニング

全長(m):4.25 / 仕舞(cm):117

継数(本):4 / 自重(g):410

先径/元径(mm):2.3/23.7

錘負荷(号):20.-30

リールシート位置(cm):82

カーボン含有率(%):92

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