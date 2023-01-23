『GP(ジーピー) 野球 グローブ 一般軟式用 Mサイズ 12インチ イエロー 46369Y【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 22時 02分に出品され04月28日 22時 02分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お客様からご要望いただき、現行モデルよりも一回り小さいMサイズを発売。主に内野手向けだが、手が小さめな方や小学校高学年も対応可能。多くの捕球機会に耐えられるよう、平裏(手のひらの部分)を上質な合成皮革に改良し、手入れ感も向上。背面は雨や泥、土にも強いPVC素材を使用。草野球やキャッチボール、初心者の方にもおすすめ。