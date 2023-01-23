『(グラミチ)GRAMICCI シェルパッカブルショーツ メンズ SHELL PACKABLE SHORTS G2SM-P024 (M， CR【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 06時 09分に出品され04月01日 06時 09分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(グラミチ)GRAMICCI シェルパッカブルショーツ メンズ SHELL PACKABLE SHORTS G2SM-P024 (M， CR
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 26.60 cm
奥行 : 28.10 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7784円
883 入札履歴
終了
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