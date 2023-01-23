『K2 ケーツー インラインスケート レディース KINETIC 80 PRO W BK_SAGE【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 23分に出品され03月29日 03時 23分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 K2 インラインスケート



・KINETIC 80 PRO W



カラー：BK_SAGE



Bearings：ABEC5



Wheel：80mm/80A

Max Wheel Size：80mm