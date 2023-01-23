『ブリヂストンゴルフ ゴルフシャツ BRIDGESTONE GOLF メンズ ブルー M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 10時 31分に出品され04月05日 10時 31分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブリヂストンゴルフ ゴルフシャツ BRIDGESTONE GOLF メンズ ブルー M



【商品説明】

・SIZE:3L 肩幅:47.5cm 袖丈:26cm 着丈:76cm

・SIZE:L 肩幅:44.5cm 袖丈:24cm 着丈:72.5cm

・SIZE:LL 肩幅:46cm 袖丈:24.5cm 着丈:74cm

・SIZE:M 肩幅:42cm 袖丈:23cm 着丈:70.5cm

・メイン素材: ポリエステル１００％（アイレットメッシュトライアングルプリント）

・素材構成: ポリエステル１００％（アイレットメッシュトライアングルプリント）



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 35.79 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。