JKプラン MEMORIA オープン 本棚 文庫本 ラック 棚板 可動式 1cm 間隔 薄型 幅 41.5 ホワイト FRM-0100-WH【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

サイズ:[外寸]幅41.5×奥行16.5×高さ180.5cm

素材・材質:[本体]プリント化粧繊維板

サイズ:[内寸](オープン部)幅37.5×奥行14.5×高さ167.0cm/(可動棚)幅37.5×奥行15.0×厚み1.7cm(1cmピッチ上下各61穴)/(幅木避け)奥行2.4×高さ8.0cm

耐荷重・収納量:【耐荷重】[可動棚]約5kg以下/【収納量】[文庫]約225冊/[コミック]約175冊/[CD]約333枚/[DVD]約175枚/[Blu-ray]約196枚

備考:可動棚:8枚/設置する際には、本体が転倒しないよう、I字プレートで必ず壁と固定してください。

組立時間(目安)(大人2人):お客様組立(30分)

・コンパクトで大容量の文庫本ラック ・書斎やリビングなどシーンに合わせてCDやDVD、漫画の収納にお使いいただけます ・お色味は清潔感あるホワイト、落ち着きのあるダークブラウンの2色をご用意しています