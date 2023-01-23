『Welcome Wood 木製 スリムプランター SP75-GC GC ガーデンクリーム 長さ75cm 奥行16cm 高さ21cm 容量15【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 06時 59分に出品され03月15日 06時 59分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 植木鉢

【商品名】

Welcome Wood 木製 スリムプランター SP75-GC GC ガーデンクリーム 長さ75cm 奥行16cm 高さ21cm 容量15



【商品説明】

・プランター容量・約15リットル

・内寸 長さ71cm×奥行き12cm×深さ18cm

・国産木

・土を直接入れて野外で使用できます！

・外寸 長さ75cm×奥行き16cm×高さ21cm

・日本製

・色 ガーデンクリーム（ＧＣ）



【サイズ】

高さ : 19.99 cm

横幅 : 24.99 cm

奥行 : 78.99 cm

重量 : 3.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。