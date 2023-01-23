『大塚製薬 ポカリスエット スクイズボトル 1L ×20本【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 07時 32分に出品され04月19日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 1リットル (x 20)

・・Style:スクイズボトル×20本

・原材料:本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン

・ 内容量:1L用×20本

・ 商品サイズ(高さx奥行x幅):28.2cm×37.6cm×48.6cm