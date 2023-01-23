『ラグマット/こたつ敷布団 〔ブラウン 約190×190cm〕 正方形 撥水 防滑 防音 蓄熱断熱機能 床暖房対応 あったか仕様6層タイプ〔代引不可〕【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 22時 06分に出品され03月08日 22時 06分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 ラグマット/こたつ敷布団 【ブラウン 約190×190cm】 正方形 撥水 防滑 防音 蓄熱断熱機能 床暖房対応 あったか仕様6層タイプ 【ジャンル・特徴】 あったか仕様 6層タイプ こたつ敷布団 はっ水 防りにくい 蓄熱 断熱 床暖房 ホットカーペット対応 ラグマット 絨毯 ラグカーペット フロアマット 敷物 敷き物 プレゼント ギフト 引っ越し 引越し 転居 新居 新生活 1人暮らし 一人暮らし 結婚 新婚 お祝い リビング ダイニング 店舗 お店 ショップ らぐまっと じゅうたん らぐかーぺっと ふろあまっと しきもの こたつ敷き布団 こたつしきぶとん こたつしきふとん