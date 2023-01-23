『Yodonami 交換ヘッドホンケーブル HD650 HD600 HD580 HD535 に対応 アップグレードケーブル 4.4mmバランス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 18分に出品され03月24日 17時 18分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Yodonami 交換ヘッドホンケーブル HD650 HD600 HD580 HD535 に対応 アップグレードケーブル 4.4mmバランス



【商品説明】

・コネクタ：φ4.4バランス(5極) ；24K金メッキ接点による接触抵抗低減・経年劣化対応

・対応プレーヤー：NW-WM1Z NW-WM1A NW-ZX300A ウォークマン TA-ZH1ES PHA-2A ヘッドホンアンプ

・対応機種：HD650 HD600 HD580 HD535 ヘッドフォン

・導体：高純度 単結晶銅線6N-OCC+銀メッキ；線長：120cm;



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 5.80 cm

奥行 : 7.20 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。