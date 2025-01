(取寄) ステラマッカートニー キッズ ボーイズ ゴー フォア イット ティー キッズ) Go【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

ブランド:Stella McCartney Kids ステラマッカートニー キッズ

商品名:Stella McCartney Kids Go For It Tee (Toddler/Little Kids/Big Kids)

ゴー フォア イット ティー (トドラー/リトル キッズ/ビッグ キッズ)

商品状態:新品未使用・並行輸入品

カラー:Grey

詳細:レギュラーフィット.

プルオーバー構造。

クルーネックラインで半袖.

前面にグラフィックプリント。

ストレートヘムライン.

綿100%.

洗濯機洗い、乾燥機可.

製品の寸法は(4T (ドドラー))サイズを用いてます 。