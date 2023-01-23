『ボーナ ヴィータ 男の子 スーツ 5点セット ブラック 卒業式 入学式 結婚式 キッズ 黒無地 145 150 155 160 七五三 フォ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 26分に出品され03月09日 02時 26分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ボーナ ヴィータ 男の子 スーツ 5点セット ブラック 卒業式 入学式 結婚式 キッズ 黒無地 145 150 155 160 七五三 フォ
【商品説明】
・【男の子フォーマルスーツ5点セット内容】
・ジャケット、ベスト、ズボン、シャツ、ネクタイ
・スーツです。
・ラインとカットを計算した細身のデザインでおしゃれ感のある
・当店こだわりのしっかりとした生地と
・素材構成: 黒無地
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 30.60 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 1.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7782
卒業式 入学式 スーツ 男の子 90 100 110 120 130 140 150 160 ジャケット ベスト ズボン セット 細身 フォーマル 卒園式 入園式 子供スーツ 5点セット
¥ 7782
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¥ 7782
卒業式 入学式 スーツ 男の子 90 100 110 120 130 140 150 160 ジャケット ベスト ズボン 細身 フォーマル 卒園式 入園式 子供スーツ 5点セット
¥ 7782
落札価格7784円
385 入札履歴
終了
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