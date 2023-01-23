『elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s air 7本セット ディープピンク バックライン有り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 11時 26分に出品され04月02日 11時 26分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360s air 7本セット ディープピンク バックライン有り



【商品説明】

・360シームレス設計 近年のゴルフクラブに多く採用されている弾道調整機能「アジャスタブルホーゼル」(通称カチャカチャ)によってシャフトが回転してもグリップの繋ぎ目が無い為、握り心地が変わりません。

・グリップ全長 275mm M60シャフト装着時太さ グリップエンドから2inch 22.0mm グリップエンドから5inch 19.5mm 重量 バックライン有り 41.0g ±1g バックライン無し 40.0g ±1g

・サイズ M58、M60、M62 口径対応 色 BB/CR/WO/MB/DP 材質 No.NK510特殊合成ゴム素材(シリカ配合) ブラン

X08WYR32HV



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。