『elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s air 7本セット ディープピンク バックライン有り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 11時 26分に出品され04月02日 11時 26分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360s air 7本セット ディープピンク バックライン有り
【商品説明】
・360シームレス設計 近年のゴルフクラブに多く採用されている弾道調整機能「アジャスタブルホーゼル」(通称カチャカチャ)によってシャフトが回転してもグリップの繋ぎ目が無い為、握り心地が変わりません。
・グリップ全長 275mm M60シャフト装着時太さ グリップエンドから2inch 22.0mm グリップエンドから5inch 19.5mm 重量 バックライン有り 41.0g ±1g バックライン無し 40.0g ±1g
・サイズ M58、M60、M62 口径対応 色 BB/CR/WO/MB/DP 材質 No.NK510特殊合成ゴム素材(シリカ配合) ブラン
X08WYR32HV
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット ベルリナブラック/ベルリナブラック バック
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット ベルリナブラック/アシッドイエロー バック
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット ベルリナブラック/ワイルドオレンジ バック
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット マリンブルー/ベルリナブラック バックライ
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット クラシックレッド/ネイビー バックライン有
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット クラシックレッド/ネイビー バックライン無
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°sXT 7本セット シルバーホワイト バックライン有り
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット ベルリナブラック/シグナルグリーン バック
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s M58 7本セット クラシックレッド バックライン有り
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°sXT 7本セット クラシックレッド バックライン有り
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s 7本セット シルバーホワイト バックライン有り
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s 7本セット マリンブルー バックライン有り
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°sXT 7本セット シルバーホワイト バックライン有り
¥ 7784
トゥルーテンパー ダイナミックゴールド Dynamic Gold HT テーパーアイアン S200#4 40.0 インチ
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s air 7本セット ディープピンク バックライン無し
¥ 7784
トゥルーテンパー ダイナミックゴールド Dynamic Gold HT テーパーアイアン S200#4 40.0 インチ
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s 7本セット ワイルドオレンジ バックライン有り
¥ 7784
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s 7本セット シルバーホワイト バックライン有り
¥ 7784
落札価格7784円
910 入札履歴
終了
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