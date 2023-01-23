『女性用腕時計Timex Marathon Unisex TW5K84800 Quartz Watch with LCD Dial Dig 並行輸入【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 43分に出品され03月22日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブラック TW5K84800

・日本製クォーツムーブメント。

・50メートル / 165フィート / 5気圧防水。

・ケース直径38mm。

・ミネラルクリスタル。