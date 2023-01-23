『明治 ザバス ミルクプロテイン MILK PROTEIN+SOY カフェラテ風味 ( 200ml*72本セット )/ ザバス ミルクプロテイン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 44分に出品され03月05日 15時 44分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 明治 ザバス ミルクプロテイン MILK PROTEIN+SOY カフェラテ風味/プロテイン/ブランド：ザバス ミルクプロテイン/【発売元、製造元、輸入元又は販売元】明治/・単品JAN：9000010024400/【明治 ザバス ミルクプロテイン MILK PROTEIN+SOY カフェラテ風味の商品詳細】カラダづくりに有効なミルクプロテインとカラダの引き締めをサポートするソイプロテインを合わせて12.5gと運動する女性に必要な3種のビタミンB群と鉄分を配合し、すっきりと飲みやすいカフェラテ風味なので、運動後に摂取することで喉の渇きを癒しながら、女性の引き締めたいカラダづくりをサポートします。/cate05029