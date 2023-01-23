『レッドシー (RedSea) 活性炭 リーフスペックカーボン 2000ml【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 01時 16分に出品され04月09日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「レッドシー (RedSea)」より引用"
【商品名】
レッドシー (RedSea) 活性炭 リーフスペックカーボン 2000ml
【商品説明】
・内容量:2000ml
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :11.5×11.5×23.5cm
・本体重量:1000g
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 13.40 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7783円
49 入札履歴
終了
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