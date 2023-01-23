『GEX アクアラック シェルフ 幅50×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台3050【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 00時 30分に出品され03月16日 00時 30分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GEX アクアラック シェルフ 幅50×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台3050



【商品説明】

・原産国:インドネシア

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :70×36×55cm

・本体重量:11kg



【サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 42.20 cm

奥行 : 74.90 cm

重量 : 11.76 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。