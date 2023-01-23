『エースジーン ショルダーバッグ 撥水加工 通気性のいい背面メッシュ ワンマイルバッグ 軽量 フェクロス メンズ ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 43分に出品され03月22日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エースジーン ショルダーバッグ 撥水加工 通気性のいい背面メッシュ ワンマイルバッグ 軽量 フェクロス メンズ ネイビー



【商品説明】

・【サイズ】:W15×H24×D6cm

・【収納サイズ】:10インチタブレット端末収納可能

・【容量】:2L

・【重量】:290g

・ストラップの種類: ショルダー

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン×ポリエステル



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 28.60 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エースジーン

ショルダーバッグ

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