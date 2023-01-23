『DORACO ベビー ポンチョ 防寒 アウター マント コート 子供 キッズ 赤ちゃん フード付き 日本製 (モスピンクドット)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 19時 50分に出品され03月12日 19時 50分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DORACO ベビー ポンチョ 防寒 アウター マント コート 子供 キッズ 赤ちゃん フード付き 日本製 (モスピンクドット)
【商品説明】
・おくるみにも使用可能。3ヶ月〜2歳頃まで長くお使いいただけます。
・メイン素材: 綿、ポリエステル、アクリルなど
・寝てしまった後の着脱もしやすいと大好評
・小さい時期の防寒コートにはポンチョタイプが断然使いやすい！ 袖を通すのも簡単
・抱っこ紐やスリングの上からの装着もできるので抱っこ紐から簡単に体温調整ができます
・素材構成: 綿、ポリエステル、アクリルなど
・首のふちまでしっかり留めれてあったかい
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 29.70 cm
奥行 : 37.50 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7783円
810 入札履歴
終了
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