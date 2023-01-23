『(スキップホップ) SKIP HOP マザーズバッグ デュオ シグネチャー プリズム200320【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 08時 02分に出品され04月09日 08時 02分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(スキップホップ) SKIP HOP マザーズバッグ デュオ シグネチャー プリズム200320
【商品説明】
・※BPAフリー(BPA含まない)
・※フタル酸フリー(フタル酸エステル含まない)
・サイズ:約 横30.5×縦35cm×マチ10.5cm
・・おむつ替えシート:約 横：30.5cm × 縦：59.5cm
・素材:ポリエステル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7783円
533 入札履歴
終了
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