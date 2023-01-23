『(スキップホップ) SKIP HOP マザーズバッグ デュオ シグネチャー プリズム200320【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 08時 02分に出品され04月09日 08時 02分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(スキップホップ) SKIP HOP マザーズバッグ デュオ シグネチャー プリズム200320



【商品説明】

・※BPAフリー(BPA含まない)

・※フタル酸フリー(フタル酸エステル含まない)

・サイズ:約 横30.5×縦35cm×マチ10.5cm

・・おむつ替えシート:約 横：30.5cm × 縦：59.5cm

・素材:ポリエステル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。