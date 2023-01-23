『PONTAPES(ポンタぺス) スノーボード ウェア パンツ 大きいサイズ 全6色 メンズ POP-83KING レッド 4Lサイズ スノー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 09時 28分に出品され03月14日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PONTAPES(ポンタぺス) スノーボード ウェア パンツ 大きいサイズ 全6色 メンズ POP-83KING レッド 4Lサイズ スノー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 75.00 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。