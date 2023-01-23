『ジェフコム ウォーキングカウンター WMJ-320【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 12分に出品され03月24日 03時 12分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 最大10km まで測距可能使用時に便利な折りたたみスタンド付測距位置を示す始点矢付収納時に便利な収納袋付

本体サイズ・質量：160mm×320mm×1016mm・1.3kg収納時サイズ：160mm×320mm×370mm

最大表示値：9999.9ｍ 最小表示値：0.1ｍ精度：±0.5%作動温度：-10〜45材質：PC・ABS・POM・アルミニウム

梱包仕様：個装梱包：個装箱・シール 個装サイズ質量：W325×D158×H415mm・1.8kg

内装梱包：内箱（6個）内装サイズ・質量：W490×D425×H655mm・12kg・1個口原産国：中国