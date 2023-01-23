『OYAIDE HPSC-X35/2.5 ヘッドホンケーブル 3.5mmステレオミニ-ミニXLR (2.5m) オヤイデ電気【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 11時 27分に出品され03月05日 11時 27分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OYAIDE HPSC-X35/2.5 ヘッドホンケーブル 3.5mmステレオミニ-ミニXLR (2.5m) オヤイデ電気



【商品説明】

OYAIDE HPSC-X35/2.5 ヘッドホンケーブル 3.5mmステレオミニ-ミニXLR (2.5m) オヤイデ電気

・PIONNER:HDJ-2000/HDJ-2000Mk2Beyerdynamic：DT1770PRO

・αADL：H118/H128※注意：Reloop:HRP-20は左/右chが逆になるので使用できません。

・【HPSC-X35/HPSC-X63接続適合ヘッドホン】AKG：K712PRO/K702/K70265th/Q701/K271Studio/K271MKII/K240Studio（後期）/K240MKII/K181DJ/K181D

X01E8JF846



【サイズ】

高さ : 3.10 cm

横幅 : 11.30 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。