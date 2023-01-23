『右利き用ラルージュ Larouge PT-02CSパター マレット型＋センターシャフトヘッドカバー付き 34インチ (グリーン)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 20時 14分に出品され04月05日 20時 14分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
右利き用ラルージュ Larouge PT-02CSパター マレット型＋センターシャフトヘッドカバー付き 34インチ (グリーン)
【商品説明】
・※こちらは右利き用です。【カラー】レッド／グリーン
・【グリップ】オリジナルラバー
・【ヘッド素材】ジンク
・【総重量】610ｇ
・【長さ】34インチ
・専用ヘッドカバーつき
【サイズ】
高さ : 12.30 cm
横幅 : 15.20 cm
奥行 : 93.50 cm
重量 : 990.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7783円
238 入札履歴
終了
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