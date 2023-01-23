『Petoneer Fresco Ultra フレスコ・ウルトラ 安心の電話サポート UV除菌 除菌率99.7% ペット用 自動給水器 循環式【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 19時 50分に出品され04月11日 19時 50分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Petoneer Fresco Ultra フレスコ・ウルトラ 安心の電話サポート UV除菌 除菌率99.7% ペット用 自動給水器 循環式



【商品説明】

・タンク内部のUV-C除菌灯が水の中の細菌やぬめりの原因菌を99%除去

・夜間でも音が気にならない、動作音40db以下の超静音設計

・専用アプリでスマホからタイマー設定や水質確認が可能

・水質測定プローブで測定したTDS値をスマホのアプリに数値で表示

・猫・中小型犬用 スマホ対応 循環式自動給水器



【サイズ】

高さ : 19.50 cm

横幅 : 20.70 cm

奥行 : 21.50 cm

重量 : 1.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。