『ラディウス radius HP-NX30 ハイレゾ対応イヤホン : NeEXTRAシリーズ FLW構造ドライバー搭載 ハイレゾ 有線 カナル【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 03時 31分に出品され04月01日 03時 31分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラディウス radius HP-NX30 ハイレゾ対応イヤホン : NeEXTRAシリーズ FLW構造ドライバー搭載 ハイレゾ 有線 カナル
【商品説明】
・【FLW構造ドライバー(Floating Lead Wire)】 「FLW構造ドライバー(Floating Lead Wire)」を搭載。従来のダイナミックドライバーのようにボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ボイスコイルのリード線をドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続することで、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動させます。振動板への偏った負荷によるローリングの発生を低減し音全体の濁りを解消しました。
・【アジャスタブルポート】 独自機構の「アジャスタブルポート」でイヤーピースの装着位置を２段階で調節でき、好みに合ったポジションで装着することできます。
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 17.20 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ラディウス radius HP-NX30 ハイレゾ対応イヤホン : NeEXTRAシリーズ FLW構造ドライバー搭載 ハイレゾ 有線 カナル
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落札価格7783円
442 入札履歴
終了
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