ラディウス radius HP-NX30 ハイレゾ対応イヤホン : NeEXTRAシリーズ FLW構造ドライバー搭載 ハイレゾ 有線 カナル【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ラディウス radius HP-NX30 ハイレゾ対応イヤホン : NeEXTRAシリーズ FLW構造ドライバー搭載 ハイレゾ 有線 カナル



【商品説明】

・【FLW構造ドライバー(Floating Lead Wire)】 「FLW構造ドライバー(Floating Lead Wire)」を搭載。従来のダイナミックドライバーのようにボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ボイスコイルのリード線をドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続することで、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動させます。振動板への偏った負荷によるローリングの発生を低減し音全体の濁りを解消しました。

・【アジャスタブルポート】 独自機構の「アジャスタブルポート」でイヤーピースの装着位置を２段階で調節でき、好みに合ったポジションで装着することできます。



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。