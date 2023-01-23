『Kan Jam Mini Game Set by KanJam【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 17時 24分に出品され04月11日 17時 24分に終了予定です。即決価格は7,782円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kan Jam Mini Game Set by KanJam
【商品説明】
・カン詰まりミニゲームセット
【サイズ】
高さ : 13.90 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 27.20 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7782円
460 入札履歴
終了
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