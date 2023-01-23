『Soltec-swim(ソルテックスイム) ハイドロ・テック2フィン スイム ハードタイプ ゴールド Lサイズ 201181【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 04時 06分に出品され03月15日 04時 06分に終了予定です。即決価格は7,782円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Soltec-swim(ソルテックスイム) ハイドロ・テック2フィン スイム ハードタイプ ゴールド Lサイズ 201181
【商品説明】
・サイズ:L/28.5~30.0cm(10-11)、フィン本体サイズ/縦37×横21.5cm
・硬度:踵/50度、ブレード/70度(踵のシリコンが柔らかくなっています)
・素材:シリコン(T-Form)
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 42.40 cm
重量 : 1.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7782円
670 入札履歴
終了
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