『2020 スーパーストローク トラクション TOUR 1.0 2ピース ホワイト/レッド/グレー パターグリップ US直輸入品並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 11時 25分に出品され04月01日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,782円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2020 スーパーストローク トラクション TOUR 1.0 2ピース ホワイト/レッド/グレー パターグリップ US直輸入品並行輸入品
【商品説明】
・SuperStroke Traxion TOUR 1.0 2-Piece
・US仕様（並行輸入品）
・グリップ口径：0.580
・全長：約340mm/150mm
・重量：約125±5g
【サイズ】
高さ : 2.69 cm
横幅 : 5.11 cm
奥行 : 34.70 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7782円
33 入札履歴
終了
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