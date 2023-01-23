『2020 スーパーストローク トラクション TOUR 1.0 2ピース ホワイト/レッド/グレー パターグリップ US直輸入品並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 11時 25分に出品され04月01日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,782円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2020 スーパーストローク トラクション TOUR 1.0 2ピース ホワイト/レッド/グレー パターグリップ US直輸入品並行輸入品



【商品説明】

・SuperStroke Traxion TOUR 1.0 2-Piece

・US仕様（並行輸入品）

・グリップ口径：0.580

・全長：約340mm/150mm

・重量：約125±5g



【サイズ】

高さ : 2.69 cm

横幅 : 5.11 cm

奥行 : 34.70 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。