レムノス Campagne 電波時計 ナチュラル PC10-24W NT Lemnos 直径29.4×奥行5cm【新年の贈り物】

商品情報

サイズ:直径294×奥50mm

重量:780g

材質:WOOD、ガラス

原産国:日本

付属品:壁掛け用木ネジ、単3電池1本

使用ムーブメント:電波ムーブメント(秒針なし)

※この製品は日本電波仕様です。海外では使用できません。

This product is Japanese radio specification. It cannot be used overseas.