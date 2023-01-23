『レムノス Campagne 電波時計 ナチュラル PC10-24W NT Lemnos 直径29.4×奥行5cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 08時 25分に出品され04月15日 08時 25分に終了予定です。即決価格は7,782円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:直径294×奥50mm

重量:780g

材質:WOOD、ガラス

原産国:日本

付属品:壁掛け用木ネジ、単3電池1本

使用ムーブメント:電波ムーブメント(秒針なし)

※この製品は日本電波仕様です。海外では使用できません。

This product is Japanese radio specification. It cannot be used overseas.