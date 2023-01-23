『レムノス Campagne 電波時計 ナチュラル PC10-24W NT Lemnos 直径29.4×奥行5cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 08時 25分に出品され04月15日 08時 25分に終了予定です。即決価格は7,782円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:直径294×奥50mm
重量:780g
材質:WOOD、ガラス
原産国:日本
付属品:壁掛け用木ネジ、単3電池1本
使用ムーブメント:電波ムーブメント(秒針なし)
※この製品は日本電波仕様です。海外では使用できません。
This product is Japanese radio specification. It cannot be used overseas.
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落札価格7782円
617 入札履歴
終了
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