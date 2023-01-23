『Gratante グラタンテ トートバッグ メンズ 大きめ キャンバス 斜めがけ 無地 通勤 通学 2way 大容量 大人 通勤バッグ 肩掛【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 01時 36分に出品され04月02日 01時 36分に終了予定です。即決価格は7,782円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Gratante グラタンテ トートバッグ メンズ 大きめ キャンバス 斜めがけ 無地 通勤 通学 2way 大容量 大人 通勤バッグ 肩掛



【商品説明】

・SIZE：高さ：約35cm / 幅：約48cm（上辺）約36cm（下辺） / マチ：約21cm ハンドル長さ：約26.5cm×幅：約3.7cm、持ち手高さ：約9cm ショルダーベルト長さ：約63～117cm×幅：約3.7cm（取り外し不可能/調節可） 外ポケット：前面オープンポケット2 内ポケット：オープンポケット2、ファスナー付きポケット1 バッグ：約909g 素材：24オンス帆布 仕様：2way バッグのメイン開閉口はホックボタンになっております。 ※底板付き

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【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 37.20 cm

奥行 : 53.79 cm

重量 : 1.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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